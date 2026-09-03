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Frauenrechtlerin Gloria Steinem gestorben

Eine ältere Frau mit grauen Haaren lächelt vor einem weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Im Alter von 92 Jahren - Engagierte sich seit Ende der 1960er für die feministische Bewegung ein und beeinflusste Generationen von Frauen
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Gloria Steinem, US-amerikanische Autorin, Journalistin, Dozentin und Aktivistin, die sich über fünf Jahrzehnte lang für die Gleichstellung der Geschlechter sowie für Bürger- und Reproduktionsrechte von Frauen einsetzte, ist am Mittwoch 92-jährig und umgeben "von einigen der vielen, die sie liebten", gestorben.

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Das teilte ihre Stiftung auf Instagram mit. Steinem engagierte sich seit Ende der 1960er für die feministische Bewegung und beeinflusste Generationen von Frauen.

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