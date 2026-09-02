Wiener Musicaltalent Oliver Edward erobert Amerika

Der gebürtige Wiener schafft den Sprung in die USA: Er übernimmt eine Rolle in der US-Nationaltour des erfolgreichen Musicals "& Juliet".

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Die Proben für die US-Tour des erfolgreichen Musicals "& Juliet" beginnen im September in New York City. Der gebürtige Wiener Oliver Edward wird dabei künftig als François auf der Bühne stehen. Die Tournee führt die Geschichte rund um Shakespeares Julia, kombiniert mit den Pop-Hits von Britney Spears, in die größten Städte der Vereinigten Staaten.

Rolle von Oliver Edward auf Englisch

Für den Darsteller ist das Engagement eine ganz besondere Rückkehr. Edward verkörperte die Figur François bereits in der deutschsprachigen Produktion von "& Juliet" und brachte die Rolle damit ursprünglich für die deutsche Version auf die Bühne. Nun wird er die Figur auf der US-Tour auf Englisch spielen und das Stück somit erstmals in zwei Sprachen darstellen.

Oliver Edward © Johan Persson

Vom Wiener Nachwuchs nach New York

Oliver Edward wurde in Wien geboren und absolvierte seine Ausbildung an der ArtsEd in London. Zu seinen bisherigen Engagements auf der Bühne zählen unter anderem Aufführungen in "Hamilton" als Laurens und Philip, "Memphis" als Gator, "Cats" als Rum Tum Tugger sowie "South Pacific". Mit der kommenden Tour führt ihn sein Weg nun von Europa über New York auf die amerikanischen Bühnen.

Oliver Edward © Calvin Falk

Erfolg bei US-Tour von "& Juliet"

Der Wiener schildert seine Freude über das Engagement deutlich: "Ich bin unglaublich dankbar, François nun auch dem amerikanischen Publikum zeigen zu dürfen. Dass ich die Rolle, die ich ursprünglich in Deutschland gespielt habe, jetzt auf Englisch wieder aufnehmen darf, ist für mich etwas ganz Besonderes", so Edward. Auch persönlich ist dieser Schritt für ihn ein großer Traum: "Im Moment fühlt es sich ehrlich gesagt so an, als würde ich mitten in meinem Traum leben." Nach den Proben in New York startet die Reise der US-Nationaltour durch die Vereinigten Staaten.