Nina Hagens "Club 2"-Auftritt wird zur Oper

Deutsche Rocksängerin sorgte 1979 für Skandal - Produktion über den denkwürdigen TV-Moment feiert am 29. September im Arnold Schönberg Center Premiere

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Der Auftritt von Nina Hagen in der ORF-Talksendung "Club 2" gehört zu den legendären TV-Momenten Österreichs: Am 9. August 1979 sprach die deutsche Rocksängerin in der Live-Sendung offen über Sexualität und weibliche Selbstbefriedigung. Der Skandal war perfekt. Die Neue Oper Wien (NOW) bringt die denkwürdige Diskussion nun unter dem Titel "Future Is Now" für vier Vorstellungen auf die Bühne. Premiere ist am 29. September im Arnold Schönberg Center.

Legendärer Skandal-Auftritt

"Future is now" Plakat © Neue Oper Wien

Angekündigt wurde in einer NOW-Aussendung am Montag ein "musikalischer Abend, der zwischen frechem Witz und feinem Gespür für Zwischenmenschliches oszilliert". Drei Performerinnen und Performer sind bei dieser gut einstündigen Produktion im Einsatz: Johannes Wieners, von dem auch das Konzept für den Abend stammt, übernimmt als Countertenor die Rolle der Nina Hagen, Beatriz Gaudenicio Ramos schlüpft als Sopran in die Rolle von Hagens damaligem Partner Ferdinand Karmelk - er war ebenfalls Gast im "Club 2" - und Martijn Strating verkörpert Moderator Dieter Seefranz und begleitet am Klavier. Musikalisch spannt sich der Bogen von John Cage bis Adele.

Tabu-Bruch live im ORF

Anna Sushon © Neue Oper Wien / Lena Kern

"Nina Hagens Auftritt war 1979 ein Bruch mit allem, was man von einer Talkshow erwartete. Uns interessiert, wie viel von diesem Mut, dieser Verletzlichkeit heute noch fehlt - und wie viel davon wir mit den Mitteln der Musik neu erzählen können", wurde NOW-Intendantin Anna Sushon in der Aussendung zitiert. . "Future Is Now" ist die zweite Produktion der neuen "Hotspot"-Schiene, die das neue Leitungsduo - Sushon und Alexander Kaimbacher - eingeführt hat. Damit will die Neue Oper Wien bewusst kleinere, flexible Formate in verschiedene Wiener Bezirke bringen. Nach der Premiere im Arnold Schönberg Center gastiert das Hagen-Stück noch im F23 wir.theater.fabriken. (30. September), im Theater am Werk (6. Oktober) sowie abschließend im ORF Radio-Kulturhaus (8. Oktober).