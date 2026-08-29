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Salzburg

"Cosi", Strauss und Flórez liefern das Festspiel-Finale

Drei Opernsängerinnen in Kostümen, zwei mit Schleier, eine mit Bart und Brille, agieren auf der Bühne.
© APA/BARBARA GINDL
Dieses Wochenende steigen die letzten Vorstellungen der Salzburg Saison. Als letzte Arie der Saison stimmt Juan Diego Flórez Verdis "Come poteva un angelo" an.
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Die Festspiele lieferten heuer so viele Highlights wie nie: Eine neue Buhlschaft (Roxane Duran), einen nackten Jedermann (Phillipp Hochmair), sowie Jubel für Asmik Grigorian ("Carmen") Cecilia Bartolli ("Il viaggio a Reims") und die Elfriede-Jelinek-Uraufführung "Unter Tieren", bei der auch Benko, Kurz und Thiel thematisiert wurden. Jetzt, nach 170 Aufführungen an 19 Spielstätten steigt das Grande Finale.

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Heute Samstag (29. August) liefert Christoph Loy mit "Così fan tutte" im Großen Festspielhaus die letzte Opernaufführung der Saison. Eine minimalistische Fassung der Mozart-Oper, inspiriert von der legendären Corona-Aufführung aus dem Jahr 2020.

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