Lebenswelten einer Bookaholic

BOOKS, SHE SAID basiert auf dem Leben von Buchhändlerin Nicole List.

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Bestsellerautorin Natalie Erlach hat sich für ihren neuen Wurf Books, she said, Buchhändlerin Nicole List, die im 9. Bezirk in Wien eine Buchhandlung betreibt, als reales Vorbild ausgesucht.

Reale Vorbilder

Erschienen ist das Buch bei Heartlines, einem neuen Verlag der Penguin-Random-House-Gruppe, der seit Anfang 2025 wahre Geschichten mit New-Adult-Romance verbindet.

Nicole List © Verlag

Darum geht‘s

Wie Nicole liebt auch Erlachs Hauptfigur Nova Literatur und Bücher über alles und beschließt eines Tages, eine Buchhandlung zu kaufen. Es ist der erste Schritt in ein mutigeres, selbstbestimmtes Leben. Doch Freund Phil belächelt die Entscheidung ...

Buchpremiere

Erlach hat hier eine Erzählung verfasst, die Einblick hinter die Kulissen gewährt. Was bedeutet es, eine Buchhandlung zu leiten? Dazu kommen, ganz dem Genre entsprechend, Liebesverstrickungen. Die Buchpräsentation wird übrigens passenderweise in der Buchhandlung List stattfinden; am 4. September ab 19.30 Uhr.

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Plätze & Essay

Wer gerne noch mehr über Nicole List erfahren möchte, sollte sich das ebenso erst unlängst erschienene Buch Die schönsten Leseorte Wien (Thiele Verlag, mit Fotos u.a. von Krimiautor Lukas Pellmann) besorgen, sowie unbedingt ihren Essay Angst vor Männern, der im Wasser Verlag erschienen ist.