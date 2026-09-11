Linz: Facelifting für den Botanischen Garten

Neue Glashäuser und ein modernes Eingangsgebäude sollen bis 2028 entstehen. Das Freiland bleibt während der gesamten Bauzeit geöffnet.

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Linz. Der Botanische Garten auf der Linzer Gugl steht vor einer umfassenden Modernisierung. Nach Erteilung der Baubewilligung starten nun die Arbeiten auf dem 4,2 Hektar großen Areal. Herzstücke des Projekts sind ein neues Eingangsgebäude und größere, technisch modernisierte Glashäuser. Das Freiland bleibt während der gesamten Bauphase für Besucher geöffnet.

Zu Beginn wird der bisherige Haupteingang verlegt. Der provisorische Zugang befindet sich künftig im Bereich der Kreuzung Roseggerstraße/Kapuzinerstraße. Die Glashäuser sind bereits seit Anfang September geschlossen und bleiben während der Bauarbeiten nicht zugänglich.

Zunächst werden der Eingangstrakt beim bestehenden Glashaus und die Portiersloge abgebrochen. Bis April 2027 soll ein neues Eingangsgebäude entstehen, das mit dem bestehenden Café verbunden wird. Vorgesehen sind zudem eine neue Empfangszone, Garderoben und ein Shop-Bereich.

Tausende Pflanzen müssen übersiedeln

Eine besondere Herausforderung ist die vorübergehende Übersiedelung der umfangreichen Pflanzensammlungen. Da die neuen Glashäuser am bisherigen Standort errichtet werden, müssen sämtliche Pflanzen zunächst in Ersatzquartiere gebracht werden. Die Übersiedelung beginnt ab März 2027.

Dafür werden zwei Folienhäuser errichtet. Große und teilweise jahrzehntealte Pflanzen müssen von den Gärtnern vorsichtig aus dem Boden gelöst und in große Pflanztröge gesetzt werden. Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits Monate zuvor.

Auch für besonders empfindliche Sammlungen sind eigene Lösungen vorgesehen. Frauenschuhorchideen werden vorübergehend in den Glashäusern der städtischen Gärtnerei am Thurnermeisterhof untergebracht. Für die knapp 17.000 Pflanzen umfassende Kakteensammlung wird ein eigener Folientunnel errichtet.

Glashäuser wachsen auf 1.800 Quadratmeter

Ab März 2027 beginnt der Rückbau der historischen Glashäuser. Anschließend werden am selben Standort neue Gebäude mit moderner Klimatechnik errichtet. Die Nutzfläche steigt von derzeit 1.200 auf künftig 1.800 Quadratmeter. Darin enthalten sind auch ein Stockwerkglashaus und neue Anzuchtbereiche.

Diese Bauphase soll voraussichtlich bis Oktober 2027 dauern. Danach können die Pflanzen schrittweise in ihre neuen Quartiere einziehen. Die Eröffnung der neuen Glashäuser und des neuen Eingangsbereichs für Besucher ist für 2028 vorgesehen.