Energie-Profi: "Diesel kann deutlich teurer werden"

Energieexperte Johannes Benigni nennt im oe24-Gespräch die Gründe für teuer bleibende Energie - und äußert sich auch zu einer möglichen Friedensdividende.

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Diesel kostet in Österreich schon lange mehr als 2 Euro pro Liter, Superbenzin nähert sich dieser Marke an. Energieexperte Johannes Benigni vom Unternehmen JBC Vienna spricht im Interview über die aktuelle Lage und wie teuer Tanken und Heizen noch werden könnten.

oe24: Warum ist Diesel so teuer geworden? Johannes Benigni: Seit Sommer stieg die Raffineriemarge bei Diesel auf 100 Dollar pro Fass. Als es im Juni hieß, dass es ein "Memorandum of understanding" zwischen den USA und dem Iran geben würde, fiel die Marge auf die Hälfte. Jetzt eskaliert der Krieg wieder. Diesel ist auch teuer, weil Russland die Diesel-Exporte gestoppt hat. Wegen des Kriegs wurde Diesel in Russland knapp.

oe24: Wir importieren doch keinen russischen Diesel. Wie trifft uns das? Benigni: Die Türkei importierte russischen Diesel und verkaufte selber den in der Türkei raffinierten Diesel in die EU. Auch Ägypten und Brasilien importierten viel, kaufen jetzt mehr von den USA. Weil US-Raffinerien jetzt mehr gefragten Diesel erzeugen, steigen in den USA die Benzinpreise.

oe24: Wie teuer kann die Energie noch werden? Benigni: Diesel kann deutlich teurer werden. Der Rohölpreis liegt nun bei rund 100 Dollar pro Fass. Wenn der auch noch steigt, dann ergibt das mit der höheren Raffineriemarge einen höheren Dieselpreis als heute.