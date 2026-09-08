-77 Prozent: Star-Investor warnt vor KI-Aktien-Absturz

Der berühmte Investor Michael Burry hat mit einem völlig überraschenden Kursziel für eine beliebte und hoch bewertete Tech-Aktie auf sich aufmerksam gemacht. Der Big-Short-Star rechnet mit 77 %Kursverfall und wettet selbst darauf.

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Er hat den großen Crash von 2008 vorhergesagt. Jetzt hat Star-Investor Michael Burry das nächste Mega-Absturz-Ziel im Visier. Das hat es in sich: Der Ex-Hedgefondsmanager wettet massiv gegen den Highflyer Palantir und prophezeit einen Einbruch von unfassbaren 77 Prozent!

"Nur eine Beratungsbude auf KI-Hype"

Trotz des jüngsten Höhenflugs der Aktie bleibt Burry knallhart. In einem mittlerweile gelöschten Post auf X schoss er scharf gegen das Unternehmen: "Palantir ist wieder in schwindelerregenden Höhen. Die Fakten haben sich nicht geändert."

Sein Hauptvorwurf: Palantir sei in Wahrheit kein reiner Tech-Gigant, sondern im Grunde nur ein Beratungsunternehmen, das geschickt auf der FOMO-Welle (Fear of missing out) rund um künstliche Intelligenz mitschwimmt.

Burry redet nicht nur, sondern lässt Taten folgen: Er hält massive Short-Positionen gegen den KI-Liebling. Bereits im August machten Leerverkäufe knapp ein Fünftel (19 Prozent) seines gesamten Portfolios aus: Ein Großteil davon gerichtet gegen die angeblichen Profiteure des KI-Booms.

Ob der Crash-Prophet auch diesmal recht behält oder sich die Palantir-Bullen erneut durchsetzen, ist noch ungewiss. Die Wette verspricht aber spannend zu werden.