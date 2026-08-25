Gaspreis steigt auf neuen Jahresrekord

Der für die EU richtungsweisende Gaspreis (DutchTTF) ist im Verlauf des Jahres um 135 % gestiegen.

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Durch die Eskalation in Nahost ist es jetzt passiert! Der Gaspreis in Europa steigt auf einen neuen Jahresrekord.

Gaspreis in EU auf neuem Rekordhoch. © selektiv.at

Alleine von Anfang Juli bis Ende August hat sich Gas um fast 60 % verteuert – mit derzeit rund 68 Euro hat der Terminkontrakt für September jetzt einen neuen Höchstwert erreicht, wie die Grafik von selektiv.at eindrucksvoll zeigt. Auch Öl ist aktuell auf einem relativ hohen Preis-Niveau.

Die Energieexporte aus dem Nahen Osten

Analysten von Goldman Sachs erwarten einen noch höheren europäischen Gaspreis, wenn sich "die Energieexporte aus dem Nahen Osten bis 2027 nur allmählich normalisieren, gehen wir davon aus, dass der TTF-Preis für Dezember 2026 wahrscheinlich über 100 Euro/MWh steigen müsste."

Der derzeitige Preis wäre laut Goldman Sachs nicht hoch genug, um ausreichende Mengen LNG aus Asien umzuleiten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent liegt aktuell bei rund 78 Euro und damit um 50 % höher als zu Jahresbeginn