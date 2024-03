Hund überlebte 30-Meter-Absturz auf Hoher Wand

Tierischer Rettungseinsatz mit Happy End: Eine französische Bulldogge, die offenbar ohne Leine am Familienausflug auf der Hohen Wand mit dabei war, stürzte 30 Meter ab - und wurde völlig unversehrt geborgen.

NÖ. Die laut Protokoll kurz zusammengefasste Vorgeschichte: Ein ukrainisches Ehepaar war am Sonntag mit ihren beiden Kindern und ihrer zweijährigen französischen Bulldogge „Luna“ auf der Hohen Wand den Plateauwandweg vom Sky Walk in Richtung Almfrieden spazieren. Die kleine Hündin lief frei vor der Familie.

Im Bereich Berglandpfeiler rutschte die französische Bulldogge aus und stürzte in weiterer Folge etwa 30 Meter im steilen Gelände ab. In Panik wandten sich die Hundebesitzer an den Notruf und verständigten per Handy die Bergrettung.

"Luna" wurde huckepack zu ihren Besitzern gebracht. © Bergrettung Hohe Wand ×

Die überaus tierfreundlichen Einsatzkräfte fackelten nicht lange, kamen vor Ort und ließen einen Kameraden mittels Seil zum verunglückten Vierbeiner ab. Unten angekommen, packte und verstaute der Mann "Luna" kurzerhand in seinem Rucksack - daraufhin wurden beide mittels Flaschenzug aus der Wand geborgen.

Ein Bergretter wurde mittels Seil zum Hund abgelassen. © Bergrettung Hohe Wand ×

Die Bergrettung Hohe Wand wurde bei der Suche und Bergung der Bulldogge von zwei Beamten der Polizeiinspektion Willendorf unterstützt. Der Hund blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht.