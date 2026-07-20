»MovelikeG« will Österreich durchschwimmen

Der gelernte Koch aus Rosenheim kann von seinen Abenteuern, die er auf Social Media @movelikeG teilt, gut leben.

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350 Kilometer in 72 Stunden. Ein Ziel: Weltrekord. Der Abenteuer-Creator und Extremathlet Marinus Obermair (23), bekannt als MovelikeG, stellt sich beim yfood River Race 350 der größten Herausforderung seines Lebens. Von Passau bis Bratislava will der Rosenheimer in nur 72 Stunden Österreich durchschwimmen – gegen Schlafmangel und die eigenen Grenzen. Gelingt ihm das, stellt er einen neuen Weltrekord auf. Unter seinen Supportern: Sophia Thomalla, Joey Kelly und Luca Hänni. Zuschauer können das gesamte Spektakel mit Moderator Jan Mihm live auf YouTube verfolgen.

Weltreise ohne Geld

Bekannt wurde MovelikeG durch eine Weltreise ohne Geld, bei der er ausschließlich per Anhalter und ohne Flugzeug rund 90.000 Kilometer zurücklegte. 2024 durchquerte er Australien mit dem Fahrrad – mehr als 4.000 Kilometer in 40 Tagen.

Bis 15.000 Kalorien pro Tag

Sein jetziges Abenteuer führt durch starke Strömungen, vorbei an Schiffsverkehr, durch Tag und Nacht und über mehrere hundert Kilometer offenes Gewässer. Mit an seiner Seite auch Ausnahme-Athlet Joey Kelly, der Marinus bei einem Teil der Vorbereitung unterstützt hat. Der 23-Jährige wird am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr in Passau starten.

Sein täglicher Energiebedarf liegt bei 10.000 bis 15.000 Kalorien.