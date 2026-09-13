China bei Elektro-Lkw weit voran

China überträgt sein E-Auto-Erfolgsmodell aktuell auch auf den Logistikbereich, folgert das Beratungsunternehmen PWC. Europa gerät zunehmend ins Hintertreffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Markt für Elektro-Lkw boomt, wenn auch von sehr niedrigem Niveau ausgehend. "Der globale E-Lkw-Markt ist seit 2021 um 1.800 Prozent gewachsen, während der Markt für Diesel-Lkw um 17 Prozent zurückgegangen ist. China dominiert mit 95 Prozent Elektro-Marktanteil, während Europa ins Hintertreffen gerät", so das Beratungsunternehmen PWC. Schon heute wären strombetriebene Lkw wettbewerbsfähig, allerdings bremse insbesondere fehlende Ladeinfrastruktur den Hochlauf.

Der chinesische Markt habe Prognosen aus dem Jahr 2024 um 150 Prozent übertroffen. In Europa zeige sich hingegen das gegenteilige Bild: Der Markt bleibe 80 Prozent hinter der Vorhersage zurück. In den USA liege diese Lücke sogar bei 95 Prozent. "Europäische Hersteller müssen jetzt über das Fahrzeug hinausdenken und integrierte Ökosysteme aus Lkw, Ladeinfrastruktur, Softwarelösungen und Serviceangeboten aufbauen", meint PWC.

20.500 Dollar Förderung je Lkw

China forciere den Markt durch ein Zusammenspiel aus Kaufanreizen von umgerechnet rund 20.500 US-Dollar pro Lkw sowie bevorzugtem Zugang zu Einsatzgebieten, in denen derartige Lastwägen besonders gut funktionieren. Dazu zählten Häfen, Minen oder Industrieareale mit planbaren Routen und zentral organisierter Ladeinfrastruktur.

"China überträgt sein E-Auto-Erfolgsmodell aktuell auch auf den Logistikbereich. Dabei profitiert das Land von Skaleneffekten, aufgebautem Spezialwissen und Lieferkettenkompetenz, die über Jahrzehnte herangewachsen sind", so Jörn Neuhausen, Senior Director bei PWC. Die wirtschaftlichen Vorteile der Elektro-Transporter würden auf der Hand liegen. "BETs (Battery Electric Trucks, Anm.) können bei den Gesamtbetriebskosten im Jahr 2030 in Europa im Schnitt rund 25 Prozent günstiger unterwegs sein als Verbrenner", so seine Einschätzung.