Helene Fischer muss Österreich-Konzert verschieben

Jetzt ist es fix: Helene darf am 26. 3. nicht in Gastein rocken. Sie plant schon Ersatz.

Absage. Bereits das für 4. April 2020 in Bad Hofgastein geplante Comeback-Konzert fiel wegen Corona aus. Seitdem zitterten 20.000 Fans um die große Hit-Show. Jetzt muss Helene Fischer (36) auch den Ersatz-Termin stornieren! Wegen der aktuellen Maßnahmen darf sie am 26. März nicht in Österreich rocken.

Ersatz. „Das Konzert wird jedoch nachgeholt. Wir sind wegen eines neuen Termins mit dem Management in regen Verhandlungen“, erklärt Veranstalter Klaus Leutgeb. Ob Helene noch im Winter 2021 oder doch erst im Frühjahr 2022 ihre Fans „atemlos“ halten wird, ist freilich noch offen.

Helene Fischer musste auch Weihnachts-Show absagen

Pause. Für Helene ist die Absage doppelt bitter: Seit 2018 war sie nicht mehr auf Tour, trat nur mehr bei ganz wenigen ausgewählten TV-Shows auf und musste 2020 sogar ihre traditionelle Weihnachts-Show wegen Corona ab­sagen. In Bad Hofgastein wollte sie wieder starten.

Villa in Salzburg. Die Anreise wird kurz: Jüngst kaufte Helene eine Luxusvilla am Kapuzinerberg in Salzburg. Bis Herbst soll diese fertig eingerichtet sein. Dann sind es von dort nur 90 Kilometer bis ins Gasteinertal.