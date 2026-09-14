Panettiere-Tod: EINE verunreinigte Tablette hat sie getötet

Neue Details zum Tod von Hayden Panettiere erschüttern die USA. Ein schrecklicher Verdacht steht im Raum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hayden Panettieres Tod erschütterte die Promiwelt: Die US-amerikanische Schauspielerin, die eine Mutter eine Tochter war, flog gemeinsam mit ihrem On-Off-Partner Brian Hickerson, einem Immobilienmakler aus South Carolina, von Los Angeles in seine Heimat. Bereits während des Fluges soll sie mehrere rezeptpflichtige Drogen konsumiert haben, die sie auf dem Schwarzmarkt in Kalifornien erworben hatte. Nur einen Tag nach ihrer Ankunft verstarb die beliebte Darstellerin im Bundesstaat South Carolina. Berichten zufolge soll sie eine mit einer gefährlichen Substanz versetzte Tablette eingenommen haben, was am Morgen ihres Ablebens zu der Tragödie führte.

Ermittlungen zum Fentanyl Tod

Nach dem Vorfall im Apartment leiteten die zuständigen Behörden eine Untersuchung ein. Ersten Berichten zufolge handelte es sich bei der eingenommenen Substanz um Oxycodon, das heimlich gestreckt wurde. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid von unvorstellbarer Stärke:

Es wirkt rund 50-mal stärker als herkömmliches Heroin.

Bereits wenige winzige Körnchen der Substanz können eine tödliche Atemlähmung verursachen.

Auf dem illegalen Schwarzmarkt wird es extrem häufig zur Streckung von Schmerzmitteln genutzt.

Hayden Panettiere nahm Drogen

Die bekannte Darstellerin kämpfte bereits seit vielen Jahren gegen eine schwere Suchterkrankung mit Alkohol und Opiaten. In ihren eigenen Memoiren beschrieb sie offen ihren harten Weg und die Versuche, von den illegalen Mitteln wegzukommen. Sie verbrachte im Jahr 2020 sogar acht Monate in einer Entzugsklinik, nachdem sie an Gelbsucht erkrankt war. Ihr behandelnder Arzt stellte ihr damals ein unmissverständliches Ultimatum, dass sie bei fortgesetztem Konsum nicht mehr lange zu leben habe. Hayden Panettiere verstarb schließlich im Haus der Familie ihres Partners.

Tod durch verunreinigte Pille

Als ihr Lebensgefährte sie regungslos auffand, verabreichte er ihr noch das Notfall-Medikament Narcan, um die Wirkung der Opioide aufzuheben. Dies stimmt mit den Berichten der Sanitäter überein, die über Funk eine vermutete Überdosis meldeten und das leere Nasenspray im Apartment vorfanden. Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA hat sich nun eingeschaltet und versucht, den Verkauf der Tabletten bis zum Händler in Los Angeles zurückzuverfolgen. Ihr Partner kooperiert vollumfänglich und traf sich in der vergangenen Woche mit den Ermittlern, wobei er am Fundort mit seinem Bruder Zachary Hickerson anwesend war. Zum aktuellen Zeitpunkt kam es im Zusammenhang mit dem Vorfall noch zu keinen Festnahmen.