Céline Dion rührt die Welt zu Tränen

"Ich hatte mir versprochen, nicht zu weinen" – Die kanadische Sängerin Céline Dion feierte in Frankreich ihr emotionales Konzert-Comeback.

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Paris/Ottawa. Mit Tränen in den Augen hat Weltstar Céline Dion am Samstag vor rund 30.000 Fans ihr Bühnen-Comeback hingelegt.

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Die 58-jährige Kanadierin sang zum Auftakt ihres ersten Konzerts nach sechs Jahren Pause in der Plenitude Arena bei Paris "On Ne Change Pas" (Auf Deutsch: Man ändert sich nicht). Die Sängerin war sichtlich gerührt und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. "Ich hatte mir versprochen, nicht zu weinen", sagte Dion. Doch dieses Versprechen halte sie nun nicht.

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In der ausverkauften Arena sagte die Musikerin nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit: "Heute Abend will ich für euch singen, für mich singen, das Leben besingen." Auch aus Deutschland und Österreich reisten Anhänger der Sängerin an.

Céline Dion: "Ich habe daran geglaubt"

"Ich muss euch gestehen, dass der Weg steiniger war als erwartet, die Strecke länger als erwartet, mit ungeplanten Zwischenstopps", erklärte Dion, als Fans ihren Namen riefen. Sie habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben. "Ich habe daran geglaubt, ich habe daran geglaubt."

Die kanadische Sängerin Céline Dion zeigt sich am 12. September 2026 vor ihrem Auftritt beim ersten Konzert einer Reihe in der Plenitude Arena in Nanterre, westlich von Paris. Celine Dion erfüllt sich nach jahrelangem Kampf gegen eine seltene neurologische Erkrankung ihren Traum von der Rückkehr auf die Bühne, während Tausende von Fans aus aller Welt in die Arena westlich von Paris strömen. © APA/AFP/THOMAS SAMSON

2022 hatte die kanadischen Sängerin bekanntgegeben, am Stiff-Person-Syndrom, einer unheilbaren Autoimmunerkrankung, zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme, trat aber nur noch selten auf. Wegen der seltenen Erkrankung hing es jeweils von ihrer Tagesform ab, ob sie verreisen oder auf der Bühne singen konnte.

Céline Dion bei ihrem ersten Konzert nach sechs Jahren Pause. © APA/AFP/THOMAS SAMSON

"Ich fühle mich gut, ich bin stark"

Im Frühjahr hatte sie dann ihre Rückkehr auf die Konzertbühne angekündigt. "Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar!", hatte sie gesagt.

Entschlossenheit und Stärke: Céline Dion hält ein Mikrofon mit geballten Fäusten. © APA/AFP/THOMAS SAMSON

Dion ist mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Zu ihren größten Hits gehören die "Titanic"-Ballade "My Heart Will Go On" und "I'm Alive" oderr "Pour que tu m'aimes encore". 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Spiele den Edith-Piaf-Klassiker "Hymne à l'amour".

Ansturm auf Tickets enorm

Auch der Ansturm auf die Tickets war ihrem Management zufolge enorm. Mehr als 900.000 Fans werden bei den insgesamt 26 Konzerten - alle bei Paris - im Herbst und im Mai 2027 erwartet.

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Céline Dion ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Besonders in Frankreich wird die Sängerin aus dem französischsprachigen Teil Kanadas verehrt.