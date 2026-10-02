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Weltweite Lebenserwartung laut WHO fast wieder auf Vor-Corona-Stand

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Die weltweite Lebenserwartung liegt nach UNO-Angaben inzwischen fast wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie.
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Laut der am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Zahlen lag sie 2023 bei 73,3 Jahren. Dieser Wert reicht nahe an die 73,4 Jahre von 2019 heran. Während der Coronapandemie war die weltweite Lebenserwartung 2021 auf 71,5 Jahre gesunken. Die Zahl der "bei guter Gesundheit" verbrachten Lebensjahre erholte sich langsamer.

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Sie erreichte 2023 nach Angaben der UNO-Organisation einen Wert von 62,8 Jahren - 0,4 Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. "Ein längeres Leben ist einer der großen Erfolge der öffentlichen Gesundheitsversorgung", erklärte der zuständige WHO-Direktor Alain Labrique.

"Die nächste Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass diese zusätzlichen Lebensjahre bei guter Gesundheit verbracht werden." Die Gesundheitssysteme müssten an die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden.

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