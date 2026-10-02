Wie ein Russe den Flughafen Leipzig attackieren wollte

Ein gescheiterter Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig sorgte zuletzt für Aufsehen. Sicherheitsdienste sollen nun den mutmaßlichen russischen Hintermann identifiziert haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Deutschland. Nach Recherchen von "WELT" und "Telegraph" (gehören beide zu Axel Springer) haben Sicherheitsdienste nun den mutmaßlichen russischen Hintermann identifiziert: den Russen Oleg L., dem Kontakte zum militärischen Geheimdienst GRU (Einheit 29155) nachgesagt werden. Der Flughafen Leipzig/Halle gilt als strategischer Umschlagplatz für die NATO und die militärische Versorgung der Ukraine.

Russischer Spion entlarvt

In sozialen Netzwerken inszenierte sich L. als harmloser Familienvater, führte laut westlichen Nachrichtendiensten jedoch ein Doppelleben: Im Sommer 2026 reiste er über die Türkei nach Deutschland und kundschaftete das Areal tagelang mit einem Mietwagen aus.

Polizisten gehen über eine Wiese auf dem Gelände des Flughafen-Leipzig. Die Ermittlungen nach der Entdeckung der Sprengstoff-Drohne dauern an. © APA/dpa/Sebastian Willnow

Den Militärsprengstoff Semtex soll er über Bulgarien und Serbien eingeschmuggelt haben, wie "Telegraph" berichtet. Eine frühere Verbindung führt zudem zum GRU-Agenten Denis S. Die Ausführung überließ L. offenbar dem bereits polizeibekannten Belarussen Andrei K., dessen DNA an der Ausrüstung gesichert wurde.

Ein ukrainisches Antonov-Frachtflugzeug auf dem Flughafen Leipzig-Halle © AFP

Knapp an Katastrophe vorbei

In der Nacht vom 4. August traf eine mit 1,8 Kilogramm Semtex beladene Drohne die Tragfläche einer geparkten, mit 25.000 Litern Kerosin betankten ukrainischen Antonow An-124. Die Ladung explodierte jedoch nicht, wodurch eine Katastrophe ausblieb.

Video zum Thema Russischer Außenminister Lawrow verschärft Ton gegen Berlin © oe24

Ähnliche Sprengsätze wurden bereits in Polen und Litauen entdeckt. Die russische Botschaft in Berlin weist sämtliche Vorwürfe zurück.