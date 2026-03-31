"Natur im Garten“: Plakette für Kaserne Melk

Neben Privatgärten, Gemeinden, Schulen und Kindergärten sowie Firmen findet der ökologische Gedanke von „Natur im Garten“ zunehmend auch Einzug in niederösterreichische Kasernen.

Das Österreichische Bundesheer und das Militärkommando NÖ verschreiben sich damit dem Umwelt-, Klima- und Artenschutz und pflegen bereits viele ihrer Grünflächen nach den Kriterien der NÖ Umweltbewegung. So wurde kürzlich die Birago-Kaserne in Melk mit der „Natur im Garten“ Plakette ausgezeichnet.

Pflege nach „Natur im Garten“ Kriterien bedeutet, dass auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Torf verzichtet wird. Darüber hinaus werden ökologisch wertvolle Landschaftselemente geschaffen und erhalten – so wurden in den letzten Jahren etwa große Flächen an heimischen Wildblumenwiesen in unterschiedlichen Kasernen neu angelegt. Die Grünräume der Kasernen, die sich teilweise auch in innerstädtischem Gebiet befinden, werden so zu wichtigen Rückzugsorten und Lebensräumen für die heimische Tier und Pflanzenwelt.„Natur im Garten“ würdigt dieses Engagement mit der „Natur im Garten“ Plakette für Kasernen – zuletzt für die Birago-Kaserne in Melk. Landesrat Anton Kasser überreichte die Plakette in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Niederösterreich ist Vorreiter, wenn es um Umwelt-, Klima- und Artenschutz geht. Das Österreichische Bundesheer und das Militärkommando NÖ setzen den Gedanken von ‚Natur im Garten‘ vorbildlich um: In vielen Kasernen Niederösterreichs wurden in den letzten Jahren naturnahe Blumenwiesen angelegt, Altbaumbestände erhalten und Wildstrauchhecken gepflanzt, die als wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tierarten dienen. Gemeinsam leisten wir so einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsförderung in Niederösterreich.“NÖ Militärkommandant Brigadier Georg Härtinger: „Es gibt kaum einen Beruf, in dem man so viel draußen im Freien ist, wie als Soldatin bzw. Soldat. Die Natur bietet uns Schutz und Tarnung, hat also auch eine wesentliche militärische Komponente. Mittlerweile sind sieben Liegenschaften des Militärkommando Niederösterreich mit der ‚Natur im Garten‘ Plakette zertifiziert, weitere sollen folgen. In diesem Zusammenhang danke ich den zuständigen Stellen im Militärkommando, die unsere Liegenschaften nachhaltig gestalten und insbesondere Amtsdirektorin Elisabeth Cepera für die Initiative.“Beispiele für weitere Kasernen in Niederösterreich, die die Plakette bereits tragen, sind etwa die Militärakademie, das ABC-Zentrum Korneuburg, die Hesser-Kaserne St. Pölten oder die Radetzky-Kaserne in Horn.