Pielachtaler Jürgen Gschwendtner als Grill-Champion

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner empfing Grill-Champion Jürgen Gschwendtner im Landhaus St. Pölten. Der Pielachtaler holte im Herbst den Grillstaatsmeister-Titel, gewann die 27. Austrian Grill Open und den Alpine Cup, bei dem Teams aus Deutschland, der Schweiz und Österreich antraten.

"Diese Erfolge zeigen, wie viel Können, Leidenschaft und Teamgeist im BBQ Niederösterreichs stecken", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Landeshauptfrau betonte zudem die Bedeutung regionaler Lebensmittel: "Wer in Niederösterreich grillt, sollte auf Niederösterreich setzen - bei Fleisch, Fisch und Gemüse. Unsere Bäuerinnen und Bauern liefern beste Qualität - und die gehört auf den Grill." Dies sei ein Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und ein Bekenntnis zu nachhaltigem Genuss.

Regionale Wertschöpfung

Gschwendtner blickt auf eine Karriere in der Spitzenhotellerie und an Formel-1-Rennstrecken zurück und bringt seine Erfahrung heute in die heimische Gastronomie ein. Mikl-Leitner abschließend: "Niederösterreich profitiert von Persönlichkeiten wie ihm, die ihr Wissen in die Region zurückbringen und neue Impulse setzen."