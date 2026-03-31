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Das Logo des ORF vor dem ORF-Zentrum in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER

Liste liegt vor

ORF-Gagen: Wer die höchsten Nebenverdienste hat

31.03.26, 10:01
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Der ORF veröffentlichte seinen Transparenzbericht für 2025. 

Am Dienstag veröffentlichte der ORF seinen Transparenzbericht für 2025. Darin enthalten sind auch die Spitzenverdiener des Senders, also all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über 170.000 Euro brutto jährlich verdienen. 

Andi Knoll

Andi Knoll

© Tischler

Auch die durchschnittlichen monatlichen Brutto-Nebenverdienste werden angegeben. Bei diesen ist ORF-Moderator Andi Knoll an der Spitze. Er gab für 2025 durchschnittliche monatliche Nebenverdienste von 10.350,00 Euro an.

Armin Wolf
© APA/GEORG HOCHMUTH

Auf Platz 2 der Nebenverdienste-Liste ist übrigens auch kein Unbekannter: "ZiB2"-Anchor Armin Wolf. Er gab an - neben seinem Hauptverdienst von stolzen 275.390,89 Euro brutto pro Jahr - auch noch 8.820,36 Euro brutto durchschnittlich durch "Nebenverdienste" zu bekommen.

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