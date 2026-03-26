2:0 – Tonali & Kean schießen die Azzurri ins Play-off-Finale

Italien atmet auf! Der vierfache Weltmeister besiegt Nordirland in Bergamo mit 2:0 und steht im Finale der WM-Play-offs. Nach einer zähen ersten Hälfte brachten Sandro Tonali und Moise Kean die Entscheidung.

Italien hat die erste Hürde auf dem Weg zur WM 2026 genommen. Vor heimischer Kulisse in Bergamo feierte die Mannschaft von Gennaro Gattuso einen verdienten, wenn auch hart erarbeiteten 2:0-Erfolg gegen extrem defensiv eingestellte Nordirer. Der Druck war riesig, drohte den Azzurri doch das dritte WM-Aus in Folge – eine historische Katastrophe, die vorerst abgewendet wurde.

Tonali bricht den Bann

In der ersten Halbzeit biss sich Italien am nordirischen Riegel die Zähne aus. Abgesehen von einem Lattentreffer durch Bastoni (42.) blieb vieles Stückwerk. Die Wende kam in der 56. Minute: Nach einer verunglückten Kopfballabwehr von Price fasste sich Sandro Tonali aus 17 Metern ein Herz und hämmerte das Leder volley zum 1:0 in die Maschen. Bergamo bebte, die Erleichterung war bis auf die Tribünen spürbar.

Kean macht den Sack zu

Nordirland musste in der Folge die Defensive lockern, was Italien Räume für Konter bot. Moise Kean, der bereits zuvor mehrere Chancen (55., 66.) liegen gelassen hatte, sorgte schließlich für die Vorentscheidung. Nach einem schnellen Zuspiel von Tonali behauptete Kean den Ball geschickt, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und versenkte den Ball mithilfe des Innenpfostens zum 2:0 (80.).

Finale in der Ferne

Für Italien geht es nun am kommenden Dienstag um alles oder nichts. Im entscheidenden Finalspiel um das WM-Ticket müssen die Azzurri auswärts gegen antreten. Der Gegner wird im Duell zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina ermittelt. Gattuso, der vor dem Spiel vom "wichtigsten Match seiner Karriere" sprach, hat nun vier Tage Zeit, sein Team auf den finalen Showdown vorzubereiten.