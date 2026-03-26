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Neues Traum-Duo: Beckham will Salah zu Messi-Klub Inter lotsen
© EPA

Heißes Gerücht

Neues Traum-Duo: Beckham will Salah zu Messi-Klub Inter lotsen

26.03.26, 23:42
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Inter Miami sorgt für Aufsehen auf dem Transfermarkt: Der US-Klub plant offenbar ein spektakuläres Angebot für Mohamed Salah, der den FC Liverpool nach dieser Saison verlassen wird. 

Inter Miami plant, ein Angebot für den 33-jährigen Liverpool-Star Mohamed Salah zu unterbreiten, wie die britische Zeitung „Independent“ berichtet. Der Ägypter wird seinen aktuellen Klub in der Premier League nach dieser Saison definitiv verlassen. Damit könnte Salah bald Teamkollege von Lionel Messi in der US-amerikanischen Major League Soccer werden.

Platz für neuen Superstar

Um den Transfer von Salah zu realisieren, muss der Klub aus Florida jedoch erst Platz schaffen. In der MLS dürfen Teams maximal drei sogenannte „Designated Player“ unter Vertrag nehmen, deren Gehalt über dem allgemeinen Limit liegt. Aktuell sind diese Plätze bei Inter Miami belegt, weshalb einer der Top-Verdiener den Verein verlassen müsste, bevor Salah unterschreiben kann.

Beeindruckende Bilanz in England

Salah blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zeit in Liverpool zurück, seit er im Juni 2017 von der AS Roma auf die Insel wechselte. In bisher 435 Spielen für die „Reds“ erzielte er 255 Tore und bereitete 122 weitere Treffer vor. Mit dem englischen Traditionsklub gewann er unter anderem zwei Mal die Premier League, die Champions League, den FA Cup sowie die Fifa-Klub-WM.

Konkurrenz aus Saudi-Arabien

Ob der Wechsel in die USA tatsächlich zustande kommt, bleibt abzuwarten, denn Miami ist nicht der einzige Interessent. Laut der „Daily Mail“ bringen sich weltweit zahlreiche Top-Klubs für den ehemaligen Basel-Spieler in Stellung. Besonders die saudische Pro League gilt als zahlungskräftiger Konkurrent im Werben um den ägyptischen Nationalspieler.

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