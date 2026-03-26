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Test-Kracher: Frankreich schlägt Brasilien in Unterzahl
© EPA

2:1 in Boston

Test-Kracher: Frankreich schlägt Brasilien in Unterzahl

26.03.26, 23:26
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Frankreich hat am Donnerstag in Boston ein Testspiel gegen Brasilien mit 2:1 gewonnen. 

Und dies, obwohl die Franzosen fast eine Hälfte lang in Unterzahl spielten. Kylian Mbappe (32.) und Hugo Ekitike (65.) brachten Frankreich 2:0 in Führung. Das zweite Tor fiel, nachdem Dayot Upamecano zehn Minuten nach der Pause für eine Notbremse vom Platz gestellt worden war. Brasilien gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Verteidiger Gleison Bremer.

Mbappe zeigte keinerlei Anzeichen von Knieproblemen, über die er in den jüngsten Wochen geklagt hatte. Er hält nun bei 56 Toren für Frankreich, womit ihm nur noch ein Treffer auf den Rekord von Olivier Giroud fehlt. Die nächste Chance dazu hat er schon am Sonntag, wenn Frankreich in Landover (US-Bundesstaat Maryland) auf Kolumbien trifft.

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