NÖ setzt Schwerpunkt im Umgang mit mit Digitalisierung im Kindesalter

Pädagogik

NÖ setzt Schwerpunkt im Umgang mit mit Digitalisierung im Kindesalter

07.01.26, 10:50
Von 12. bis 14. Februar 2026 finden in St. Pölten die Kinder.Zukunfts.Räume statt, eine breit angelegte Fachtagung für alle Berufsgruppen in elementarpädagogischen Einrichtungen in Niederösterreich. 

„Unter dem Motto ‚digital – optimal?!‘ können sich bis zu 3.000 Teilnehmende an diesen Tagen intensiv zu Chancen und Herausforderungen von digitalen Entwicklungen in der frühen Kindheit fortbilden und sich mit der elementarpädagogischen Verantwortung in der digitalisierten Welt auseinandersetzen“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Vorträge, Workshops und Experten für Elternunterstützung

Vorträge und Workshops bieten an diesen Tagen Denkanstöße, Experimentiermöglichkeiten zu digital-unterstützten Bildungsangeboten im Elementarbildungsbereich, Kommunikationsstrategien für die Elternunterstützung bei der Medienerziehung und Wissensvermittlung rund um die kompetente Begleitung von Kindern im Umgang mit neuen Medien. Dazu konnten namhafte Expertinnen und Experten wie Anne Kuhnert, Andrea Buhl-Aigner, Lars Eichen oder Antje Bostelmann engagiert werden. „Nach niederösterreichischen Initiativen für den Schulbereich - wie der ‚Handy-kompetenten Schule‘ oder ‚Gemeinsam lösen wir es!‘ - setzen wir in Niederösterreich mit dieser Fachtagung auch in der Elementarpädagogik den Weg fort, die Bildungseinrichtungen in ihrem verantwortungsvollen Umgang mit Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu stärken“, so Teschl-Hofmeister.

