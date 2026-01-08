Erpresserbande terrorisierte Nachtlokale: Türsteher geschnappt

Im Zusammenhang mit der bereits berichteten Erpressungsserie im Umfeld von Nachtlokalen und Veranstaltungen gelang es der Polizei nun auch, den zunächst flüchtigen dritten Tatverdächtigen festzunehmen. Damit befinden sich alle drei mutmaßlich beteiligten „Türsteher“ in Haft.

Nach umfangreichen weiteren Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Leibnitz konnte der 23-jährige Kosovare ausgeforscht und festgenommen werden. Der Mann dürfte nach den bisherigen Erhebungen gemeinsam mit einem 26-jährigen Russin und einem 24-jährigen Österreicher an zahlreichen Erpressungshandlungen beteiligt gewesen sein.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die beiden bereits zuvor festgenommenen Tatverdächtigen befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in Bezug auf weitere mögliche Opfer dauern an.

Weitere Erpressungsopfer gesucht

Personen, die in ähnlicher Weise von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes in Nachtlokalen oder im Umfeld von Veranstaltungen bedroht, eingeschüchtert oder zur Übergabe beziehungsweise Überweisung von Geldbeträgen genötigt wurden, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt weiterhin die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133 6160 entgegen.