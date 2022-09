Rund 230 Wale in Tasmanien gestrandet

Etwa 230 Wale sind an der Westküste Tasmaniens gestrandet, nur zwei Tage nachdem 14 Pottwale auf einer nahe gelegenen Insel gestrandet waren.

Bei der am Ocean Beach gestrandeten Gruppe handelt es sich offenbar um Grindwale, von denen mindestens die Hälfte vermutlich noch am Leben ist, wie das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt Tasmaniens am Mittwoch mitteilte.

Ein Team des Meeresschutzprogramms sei dabei, Walrettungsgeräte zusammenzustellen und sich auf den Weg in das Gebiet zu machen, teilte das Ministerium mit.

Ein Anwohner sagte der Australian Broadcasting Corp., dass die Wale in der Nähe der Einfahrt zum Macquarie Harbour zu sehen waren, und bezeichnete die Strandung als ein "massives Ereignis".

David Midson, Geschäftsführer des West Coast Council, forderte die Menschen auf, sich von dem Gebiet fernzuhalten. "Wale sind eine geschützte Art, auch wenn sie tot sind, und es ist eine Straftat, sich an einem Kadaver zu schaffen zu machen", so das Umweltministerium.

Der Meereswissenschaftler Olaf Meynecke von der Griffith University sagte, es sei ungewöhnlich, dass Pottwale an Land gespült werden. Er sagte, dass die wärmeren Temperaturen auch die Meeresströmungen verändern und die traditionellen Nahrungsquellen der Wale verlagern könnten.