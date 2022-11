Unglaubliche Tarnung: Hier verstecken sich 25 Tiere

Würde man es nicht wissen, würde man es vermutlich auch nicht sehen. In einem Schlammbett hat es sich eine Gruppe von 25 Tieren bequem gemacht, wobei sie sich so gut getarnt haben, dass sie kaum zu erkennen sind.

Im Queen Elizabeth National Park in Uganda wurde der Schnappschuss erstellt. Es zeigt ein graues Schlammbad, welches gerade 25 Tiere beherbergt - Flusspferde. Die grauen Hippopotamus amphibius, so der wissenschaftliche Name, passen farblich genau in die Szenerie, wodurch sie sich in Ruhe und ungestört im Sumpf kühlen können. Außerdem dient die Schlammschicht auf der Haut auch als Schutz vor der Sonne, ähnlich wie eine Sonnencreme.

© KameraOne ×

Selbst ein Leopard kann ein, im Schlammbad getarntes, Flusspferd kaum erkennen, was aus einem Video-Clip hervorgeht, in dem man sieht, wie das Raubtier von einem Hippo plötzlich überrascht wird. Der Leopard konnte noch rechtzeitig reagieren, kam am Abend wieder vorbei, um sich dann eine Beute aus dem Schlamm zu holen. Das Flusspferd schien da bereits wieder weitergezogen zu sein.