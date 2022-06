Roman Fedortsov, ein russischer Hochseefischer, hat ein Foto eines seltsam aussehenden Fisches geteilt. Schnell war von „Frankensteins Fisch“ die Rede.

Die Entdeckung machte der Fischer auf einem Trawler in Murmansk im Nordwesten Russlands. Fedserov hat sich der Erforschung neuer Lebewesen in der tiefen See verschreiben, doch so einen Fisch dürfte auch der Russe noch nicht zu Gesicht bekommen haben.

Der Mann teilte kürzlich einen Schnappschuss eines fast durchsichtigen Fangs, der ungewöhnliche Flossen, ein erschreckend gespenstisches Auge und einen gezackten Schwanz aufwies. Der Fisch sah aus, als wäre er zusammengenäht worden, denn sein ganzer Körper war mit einzigartigen Markierungen bedeckt.

Hunderte von Nutzern kommentierten die ungewöhnliche Kreatur, eine Person schrieb: "Ich habe ein paar Jahre lang nach diesem kleinen Kerl in diesen Gewässern gesucht, ihr habt großes Glück, er ist großartig."