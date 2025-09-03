Ab Montag wird wieder die Schulbank gedrückt

4.300 Kinder besuchten in OÖ die Sommerschule.

Am Montag beginnt für rund 201.000 Schülerinnen und Schüler sowie 21.000 Lehrkräfte in Oberösterreich wieder der Unterricht. An fast 1.000 Schulen stehen heuer Leseförderung, Demokratieprojekte und Bewegung im Vordergrund. Bereits 4.300 Kinder nutzten die Sommerschule zur Vorbereitung.

Auch beim Personal gibt es Zuwachs: 1.400 neue Pädagoginnen und Pädagogen sowie 300 Quereinsteiger starten in den Schuldienst. Besonders in den Bezirken Wels-Land und Braunau wird noch nach Lehrkräften gesucht. Im Herbst findet zudem die zweite Demokratieaktionswoche statt. Zusätzlich werden österreichweit 70 neue Stellen in der Schulpsychologie geschaffen, um Schüler besser zu unterstützen.