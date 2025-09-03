Olympia-Dritter Borchashvili beendet Judo-Karriere mit 30

Olympia-Dritter Shamil Borchashvili hat mit 30 Jahren seine Judo-Karriere beendet. Der dreifache Medaillengewinner will sich künftig der Nachwuchsarbeit widmen. Parallel kündigte Michaela Polleres ihr Comeback für Dezember an. Die Olympia-Zweite peilt die Spiele 2028 in Los Angeles an.

Shamil Borchashvili hat am Mittwoch in Linz sein Karriereende bekanntgegeben. Der 30-jährige Oberösterreicher gewann Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, bei der WM 2022 in Taschkent und bei der EM 2024 in Zagreb. "Irgendwann setzt man sich andere Prioritäten", sagte Borchashvili. "Judo ist eine komplexe Sportart, herausfordernd. Eine Lebensschule, man muss immer dran bleiben."

Polleres plant Comeback

© Gepa

Michaela Polleres kündigte unterdessen ihr Wettkampf-Comeback für den 7. Dezember in Tokio an. Die Olympia-Zweite von Tokio 2021 und EM-Dritte von 2024 war seit gut einem Jahr in Auszeit. "Es war angenehm, einmal etwas Anderes als Judo machen zu können", sagte die 28-Jährige. Seit April trainiert sie wieder, langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

ÖJV mit Zukunftssorgen

ÖJV-Präsident Martin Poiger und Sportdirektor Markus Moser gaben zu, nach einem Jahr ohne EM- und WM-Medaille "Ruhe zu bewahren". Der Grand Prix in der Linzer TipsArena ist für 6. bis 8. März 2026 angesetzt, allerdings bereiten die "galoppierende Inflation" und steigende Kosten Probleme.