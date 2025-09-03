Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia
Sport24 Olympia Live Kalender Ergebnisse Medaillenspiegel Team Österreich Backstage 3X3 Basketball Badminton Basketball Beachvolleyball Bogenschiessen Boxen Breaking Fechten Fussball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Reitsport Ringen Rudern Rugby Schiessen Schwimmsport Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Volleyball
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Sommerspiele
  5. Judo
Borchashvili
© Gepa

Karriereende

Olympia-Dritter Borchashvili beendet Judo-Karriere mit 30

03.09.25, 11:37 | Aktualisiert: 03.09.25, 15:20
Teilen

Olympia-Dritter Shamil Borchashvili hat mit 30 Jahren seine Judo-Karriere beendet. Der dreifache Medaillengewinner will sich künftig der Nachwuchsarbeit widmen. Parallel kündigte Michaela Polleres ihr Comeback für Dezember an. Die Olympia-Zweite peilt die Spiele 2028 in Los Angeles an.

Shamil Borchashvili hat am Mittwoch in Linz sein Karriereende bekanntgegeben. Der 30-jährige Oberösterreicher gewann Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, bei der WM 2022 in Taschkent und bei der EM 2024 in Zagreb. "Irgendwann setzt man sich andere Prioritäten", sagte Borchashvili. "Judo ist eine komplexe Sportart, herausfordernd. Eine Lebensschule, man muss immer dran bleiben."

Polleres plant Comeback

Michaela Polleres
© Gepa

Michaela Polleres kündigte unterdessen ihr Wettkampf-Comeback für den 7. Dezember in Tokio an. Die Olympia-Zweite von Tokio 2021 und EM-Dritte von 2024 war seit gut einem Jahr in Auszeit. "Es war angenehm, einmal etwas Anderes als Judo machen zu können", sagte die 28-Jährige. Seit April trainiert sie wieder, langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

ÖJV mit Zukunftssorgen

ÖJV-Präsident Martin Poiger und Sportdirektor Markus Moser gaben zu, nach einem Jahr ohne EM- und WM-Medaille "Ruhe zu bewahren". Der Grand Prix in der Linzer TipsArena ist für 6. bis 8. März 2026 angesetzt, allerdings bereiten die "galoppierende Inflation" und steigende Kosten Probleme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden