Linzer Flughafen: Eigentümerfrage spaltet Politik

Laut FPÖ-Landeschef Haimbuchner soll das Land OÖ den Airport vollständig übernehmen.

FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner fordert, dass das Land Oberösterreich den Flughafen Linz vollständig übernimmt. Im ORF-„Sommergespräch“ nannte er die aktuelle Eigentümerstruktur, je 50 Prozent Stadt und Land, ein „Desaster“.

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wiesen die Forderung zurück. Vorrang habe die Sicherung des Betriebs, zuletzt wurde eine Millionenhilfe beschlossen. Ende Oktober fällt, wie berichtet, die wichtige Frankfurt-Verbindung weg, eine neue Strategie soll bald präsentiert werden. Unterstützung erhielt Haimbuchner von Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml, während SPÖ-Chef Martin Winkler die Forderungen als „inhaltsleer“ kritisierte.