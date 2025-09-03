Baumaschinen im großen gestohlen: 5 Festnahmen

Fünf Männer im Alter von 29 bis 54 Jahren wurden verhaftet, nach zwei weiteren Komplizen wird gefahndet,18 Tatorte wurden der Bande zugeordnet, der Gesamtschaden liegt bei mehr als einer Million Euro.

NÖ. Im Zusammenhang mit im großen Stil durchgeführten Diebstählen von Baumaschinen im nördlichen Niederösterreich hat die Polizei fünf Männer festgenommen. Die Beschuldigten im Alter von 29 bis 54 Jahren - allesamt polnische Staatsbürger - sitzen nach Angaben vom Mittwoch in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft. Nach Komplizen im Alter von 28 und 29 Jahren wird gesucht.

Die Häufung der Diebstähle von Baggern, Dumpern und Traktoren war laut Polizei von 26. März 2024 bis 21. August 2024 verzeichnet worden. Die Baumaschinen waren jeweils neben Straßen oder auf Lagerplätzen abgestellt gewesen. Die Täter nahmen diese Fahrzeuge stets in den Nachtstunden in Betrieb, steuerten sie zu abgelegenen Plätzen und verluden sie dort auf polnische Transporter. Oftmals zuvor von den jeweiligen Firmen zu Absicherungszwecken montierte GPS-Sender wurden von den Beschuldigten größtenteils lokalisiert und abgebaut.

Die gestohlenen Baumaschinen wurden in der Folge nach Polen transportiert. Die Täter seien bei der Vorbereitung und der Ausführung der Diebstähle äußerst professionell vorgegangen, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Unter anderem seien Spuren durch das Versprühen von Feuerlöschern vernichtet worden.

In Tschechien und Polen geschnappt

Nach einem Baggerdiebstahl in der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) am 21. August des Vorjahres wurden vier Beschuldigte in Tschechien geschnappt und auf Basis europäischer Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Korneuburg festgenommen. Ein mutmaßlicher Komplize wurde in Polen in Gewahrsam genommen und nach Österreich ausgeliefert. Zwei der Männer zeigten sich bisher geständig.

Insgesamt soll die zumindest siebenköpfige Gruppierung zwölf Bagger, acht Flächenrüttler, sechs Dumper, sechs Traktoren, sechs Teigverarbeitungsindustriemaschinen, drei Asphaltschneidemaschinen, zwei Kompaktlader und zwei Stromaggregate mitgehen haben lassen.