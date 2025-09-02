Betrunkener Afghane (25) baut ohne Schein Totalschaden

Mit 1,58 Promille gut abgefüllt kam ein junger Zuwanderer - dem erst kürzlich der Führerschein entzogen worden war - mit einem Pkw, der nicht angemeldet war, gegen einen betonierten Brunnenschacht.

OÖ. Montagabend um 23:17 Uhr wurden die Feuerwehren Hargelsberg und Kronstorf im Bezirk Linz-Land auf die Harrstraße alarmiert. Ein Pkw war aus zunächst ungeklärter Ursache - die aber auf heftigen Alkoholgenuss zurückzuführen sind - von der Fahrbahn abgekommen, rund 100 Meter über ein Feld geschlittert und seitlich gegen einen Brunnenschacht geprallt.

© kerschi.at

Der 25-jährige Lenker - ein Afghane aus Linz - wurde bei dem Crash ohne Unfallgegner verletzt. Die Erstversorgung erfolgte durch den Rettungsdienst, der den Verletzten zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Steyr brachte.

Dort ließ die Polizei auch einen Alkotest beim Fahrer durchführen, der mit 1,58 Promille deutlich positiv ausfiel. Die beiden eingesetzten Feuerwehren sicherten die Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn und unterstützten das beauftragte Abschleppunternehmen bei den Bergungsarbeiten.

Das Fahrzeug, ein vor einem halben Jahr abgemeldeter VW Passat CC, war übrigens nicht für den Verkehr zugelassen und der Afghane hatte keine Fahrberechtigung, die Lizenz war ihm vermutlich aus ähnlichen Gründen wie diesmal erst kürzlich entzogen worden.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.