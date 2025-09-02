Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Zugunfall günselsdorf
© Monatsrevue, Lenger

2 Verletzte

Pärchen crasht in Zug- Triebwagen entgleist

02.09.25, 15:35
Teilen

In Günselsdorf (Bezirk Baden) kam es Dienstagnachmittag - aus derzeit noch nicht näher bekannter Ursache - zu einem Unfall auf der Aspangbahn: Ein Triebwagen der ÖBB kollidierte mit einem VW Golf aus OÖ. Der Pkw-Lenker (21)wurde schwer verletzt, der Zug entgleiste.

NÖ, OÖ. Ersten Informationen zufolge dürften die 4 Passagiere und der Zugführer bei der Karambolage nicht verletzt worden sein. Nach Angaben vor Ort ist die Aspangbahn zwischen Traiskirchen und Tattendorf wegen der Aufräumarbeiten nach dem durchaus spektakulären Unfall bis Betriebsschluss unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. 

Zugunfall günselsdorf
© Monatsrevue, Lenger

In dem schwarzen VW Golf mit Kennzeichen aus Perg war ein Pärchen unterwegs gewesen - der Zusammenprall ( auf einem unbeschrankten Bahnübergang) war so heftig, dass der Triebwagen auf offener Strecke entgleiste. Der Autolenker aus Oberösterreich wurde mit dem Cristophorus 3-Hubschrauber in die Notaufnahme eines Spitals gebracht, seine Beifahrerin, eine 18-Jährige aus Baden, blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Abklärung in Spital gebracht. Ihr Freund (oder Bekannter) liegt mit Verletzungen unbestimmten Grades im LKH Wiener Neustadt.

Wie es derzeit aussieht, dürfte der Golf-Lenker die Stopp-Tafel und in weiterer Folge den Zug, der aus Teesdorf nach Sollenau fuhr, aus welchen Gründen auch immer ignoriert oder übersehen haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden