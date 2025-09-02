Pärchen crasht in Zug- Triebwagen entgleist

In Günselsdorf (Bezirk Baden) kam es Dienstagnachmittag - aus derzeit noch nicht näher bekannter Ursache - zu einem Unfall auf der Aspangbahn: Ein Triebwagen der ÖBB kollidierte mit einem VW Golf aus OÖ. Der Pkw-Lenker (21)wurde schwer verletzt, der Zug entgleiste.

NÖ, OÖ. Ersten Informationen zufolge dürften die 4 Passagiere und der Zugführer bei der Karambolage nicht verletzt worden sein. Nach Angaben vor Ort ist die Aspangbahn zwischen Traiskirchen und Tattendorf wegen der Aufräumarbeiten nach dem durchaus spektakulären Unfall bis Betriebsschluss unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

© Monatsrevue, Lenger

In dem schwarzen VW Golf mit Kennzeichen aus Perg war ein Pärchen unterwegs gewesen - der Zusammenprall ( auf einem unbeschrankten Bahnübergang) war so heftig, dass der Triebwagen auf offener Strecke entgleiste. Der Autolenker aus Oberösterreich wurde mit dem Cristophorus 3-Hubschrauber in die Notaufnahme eines Spitals gebracht, seine Beifahrerin, eine 18-Jährige aus Baden, blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Abklärung in Spital gebracht. Ihr Freund (oder Bekannter) liegt mit Verletzungen unbestimmten Grades im LKH Wiener Neustadt.

Wie es derzeit aussieht, dürfte der Golf-Lenker die Stopp-Tafel und in weiterer Folge den Zug, der aus Teesdorf nach Sollenau fuhr, aus welchen Gründen auch immer ignoriert oder übersehen haben.