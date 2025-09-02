Prügel-Gatten mit Handzeichen ausgeschaltet

Das Opfer bat während eines Ausflugs mit dem Handzeichen gegen häusliche Gewalt um Hilfe - ein Passant reagierte geistesgegenwärtig und rief die Polizei.

NÖ. Ein Prügel-Täter, der im Industrieviertel seine Lebensgefährtin ein halbes Jahr lang bedroht und geschlagen haben soll, wurde Ende August festgenommen worden. Das Opfer besaß kein eigenes Handy, weil ihr Partner ihr Mobiltelefon immer wieder zerstört hatte, um sie zu isolieren. Bei einem gemeinsamen Ausflug bat die Frau laut Polizei auf einem Parkplatz mit dem Handzeichen für häusliche Gewalt um Hilfe. Ein Passant sah das Signal, merkte sich das Pkw-Kennzeichen und rief die Exekutive.

© APA Grafik

Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zur Wohnadresse der Frau, wo sich das Paar aufhielt. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Beim internationalen Hilfezeichen zeigt man zunächst die offene Handfläche mit ausgestreckten Fingern. Danach legt man den Daumen in die Mitte der Handfläche und gibt die anderen vier Finger darüber, um eine Faust zu bilden.