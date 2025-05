2 Frauen - und Chauffeur - als Parfum-Seriendiebe gefasst

Die Bande hatte es auf teure Parfums abgesehen, 33.600 Euro Schaden durch Coups in Wien, Niederösterreich und Tirol. Die Rumänen wurden in ihrer Heimat festgenommen.

Wien, NÖ, Tirol. Drei Verdächtige sind nach neun Ladendiebstählen in Wien, Niederösterreich und Tirol in ihrer Heimat Rumänien festgenommen worden. Das Trio hatte es nach Polizeiangaben von Dienstag vor allem auf hochpreisige Parfums abgesehen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 33.600 Euro. Zwei Frauen im Alter von 27 und 33 Jahren sollen die Diebstähle verübt, ein 31-Jähriger den Fluchtwagen gelenkt haben. Zwei der drei Verdächtigen wurden bereits nach Österreich ausgeliefert.

Dem Trio wurden jeweils vier Ladendiebstähle in Wien-Donaustadt und im Bezirk Mödling (Wiener Neudorf, Biedermannsdorf und zwei in Guntramsdorf) sowie ein Coup in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land) von Juni 2024 bis heuer im März zugeordnet. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Axams in Tirol konnte aufgrund einer Mitteilung des Landeskriminalamtes Niederösterreich die Nationalität der Verdächtigen ermittelt werden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die mittels europäischen Haftbefehlen gesuchten Beschuldigten wurden am 9. April festgenommen. Die 33-Jährige wurde Ende April und der 31-Jährige vergangenen Donnerstag nach Österreich ausgeliefert. Die beiden verweigerten die Aussage und wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.