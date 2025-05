73-Jähriger ging wieder in den Kindergarten - einbrechen

Ein geschnappter 73-Jähriger Ungar hatte es auf Bargeld vor allem Kindergärten, Schulen und in einem Hallenbad im Bezirk Neunkirchen abgesehen.

NÖ. Ermittler der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben einem Senior-Einbrecher 17 Tathandlungen in Schulen und Kindergärten im Bezirk Neunkirchen nachgewiesen, wobei es acht Mal beim Versuch geblieben ist. Der dem 73-Jährigen zur Last gelegte Schaden beträgt 35.000 Euro. Der teilweise geständige Ungar wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Gegen den Mann war bereits ein europäischer Haftbefehl erlassen worden, bevor der Beschuldigte am Donnerstag von Beamten der Polizeiinspektion Willendorf nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Schule in St. Egyden am Steinfeld festgenommen wurde. Die dem Magyaren in der Folge zugeordneten Taten waren seit 16. September 2024 verübt worden. Tatorte lagen laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich auch in Würflach, Seebenstein, Scheiblingkirchen sowie Payerbach. Zudem wurden dem 73-Jährigen zwei Einbruchsdiebstähle in eine Schule und das Hallenbad in Scheiblingkirchen vor drei Jahren, in der Nacht auf 12. Mai 2022, nachgewiesen.