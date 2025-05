Bande bestahl 90-Jährigen mit Ketchup-Trick

In Salzburgs bekanntester und meistbesuchter Straße in der Altstadt, in der Getreidegasse, wurde ein 90-Jähriger Opfer einer Bande, die ihn nach einem Bankbesuch verfolgt hatte.

Sbg. Passiert ist der Ketchup-Coup bereits am 28. April - damals, es war ein Montag, behob der betagte Salzburger auf seiner Bank mehrere tausend Euro und steckte es in ein Kuvert, das er wiederum in seiner Jacken verstaute. Dabei wurde der Senior von zwei Männern und einer Frau beobachtet und "unauffällig" nach draußen begleitet.

Auf dem Weg nach Hause wurde der Senior dann mit einem fiesen Trick, mit dem er nicht gerechnet hatte, bestohlen, indem die Gauner seine Jacke bei einem "zufälligen" Zusammenstoß mit Ketchup beschmierten. Die Frau und einer der Männer machten den Salzburger mit allerlei Gestik und Worten auf den "Unfall" aufmerksam und begannen, die Jacke zu säubern. Währenddessen gelang es ihnen, das in der Innentasche aufbewahrte Geldkuvert an sich zu nehmen. Erst zu Hause bemerkte der Geschädigte den Diebstahl und erstattete die Anzeige. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird nun um die Veröffentlichung der Lichtbilder der mutmaßlichen Mitglieder der Trickdieb-Bande gebeten. Laut Zeugen dürften sie mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Süd- bzw. Lateinamerika stammen. Hinweise -insbesondere durch Angestellte von Beherbergungsbetrieben - sind an das LKA Salzburg unter 059133 50 3333 oder an jede sonstige Polizeidienststelle erbeten.