Polizei in Wien jagt diesen Raucher

Der (noch) Unbekannte von hagerer Gestalt soll als Einschleichdieb ineinem Seniorenheim in Floridsdorf umgegangen sein.

Wien. Der Mann im Anonymer-Rockstar-Style (Fotos von ihm in Oversize-Kleidung, Hoodie, X-Large-Brillen eine Tschick im Mundwinkel wurden jetzt von der Staatsanwaltschaft freigegeben) steht im Verdacht mehrfach in einem Seniorenheim in Jedlersdorf aus Wohneinheiten, in denen sich zu den Tatzeiten keine Personen befanden, Wertgegenstände, Bargeld und Mobiltelefone gestohlen zu haben.

© LPD Wien ×

Mit gestohlenen Bankkarten tätigte der bisher unbekannte Raucher mehrfach widerrechtliche Zahlungen. In zumindest neun bisher bekannten Fällen hat der Mann mit dem augenscheinlich ziemlich zerfurchten Gesicht - möglicherweise trägt er auch einen Oberlippenbart - einen Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe verursacht.

Zeugen, denen der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Trillergasse unter der Telefonnummer 01-31310-64317 erbeten.