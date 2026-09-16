Verlängerung ist durch: Christoph Freund unterschreibt bis 2029

Tinte trocken beim deutschen Rekordmeister: Sportdirektor Christoph Freund hat seinen Vertrag bei Bayern München vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

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Ex-Salzburg-Erfolgsmacher Christoph Freund hat Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Kontrakt beim deutschen Fußball-Krösus Bayern München am Mittwoch offiziell verlängert. Das neue Arbeitspapier des 49-jährigen Österreichers läuft nun bis zum 30. Juni 2029. Der ursprüngliche Vertrag des Sportdirektors wäre am Ende der laufenden Saison ausgelaufen, womit die Münchner Führungsetage nun rechtzeitig Nägel mit Köpfen gemacht hat. Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg vor rund drei Jahren nach Bayern feierte Freund mit den Münchnern zwei Meisterschaften, einen DFB-Pokalsieg sowie zwei Erfolge im Supercup.

Christoph Freund verlängert langfristig beim FC Bayern München

Der Salzburger bezeichnete den Posten beim deutschen Spitzenklub als echte Herzensangelegenheit und betonte seine Freude über die weitere Zusammenarbeit. Es sei für ihn ungemein erfüllend, gemeinsam neue Impulse zu setzen, um den Verein an der absoluten Spitze zu halten. Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würdigte die hervorragende Arbeit des Österreichers und hob dessen zentrale Rolle bei allen sportlichen Entscheidungen hervor.

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Münchner Führungstrio um Eberl und Freund bis 2029 vereint

Mit Freunds Unterschrift stellt der FC Bayern München die Weichen im sportlichen Führungsbereich endgültig auf langfristige Kontinuität. Bereits vor drei Wochen hatte der Aufsichtsrat die Verträge von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie Sportvorstand Max Eberl ebenfalls bis Mitte 2029 verlängert. Eberl bezeichnete den Salzburger nach der Fixierung als extrem wertvollen Teil des Teams, der als wichtige Anspielstation vom Profikader bis zum Campus fungiert.