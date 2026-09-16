oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

"Herzensangelegenheit"

Verlängerung ist durch: Christoph Freund unterschreibt bis 2029

SR
von
Ein Mann im dunklen Mantel steht vor Bayern-Logo während eines Fußballspiels.
© GEPA pictures/ Witters/ Leonie H
Tinte trocken beim deutschen Rekordmeister: Sportdirektor Christoph Freund hat seinen Vertrag bei Bayern München vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert.
OE24 auf Google bevorzugen

Ex-Salzburg-Erfolgsmacher Christoph Freund hat Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Kontrakt beim deutschen Fußball-Krösus Bayern München am Mittwoch offiziell verlängert. Das neue Arbeitspapier des 49-jährigen Österreichers läuft nun bis zum 30. Juni 2029. Der ursprüngliche Vertrag des Sportdirektors wäre am Ende der laufenden Saison ausgelaufen, womit die Münchner Führungsetage nun rechtzeitig Nägel mit Köpfen gemacht hat. Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg vor rund drei Jahren nach Bayern feierte Freund mit den Münchnern zwei Meisterschaften, einen DFB-Pokalsieg sowie zwei Erfolge im Supercup.

Auch interessant

WTA Finals ziehen um! Tennis-Elite spielt ab 2027 im Spectrum Center Charlotte

Bayern-Hammer um Florian Wirtz

St. Pöltner Fan-Frust in der NV Arena

Christoph Freund verlängert langfristig beim FC Bayern München

Der Salzburger bezeichnete den Posten beim deutschen Spitzenklub als echte Herzensangelegenheit und betonte seine Freude über die weitere Zusammenarbeit. Es sei für ihn ungemein erfüllend, gemeinsam neue Impulse zu setzen, um den Verein an der absoluten Spitze zu halten. Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würdigte die hervorragende Arbeit des Österreichers und hob dessen zentrale Rolle bei allen sportlichen Entscheidungen hervor.

Münchner Führungstrio um Eberl und Freund bis 2029 vereint

Mit Freunds Unterschrift stellt der FC Bayern München die Weichen im sportlichen Führungsbereich endgültig auf langfristige Kontinuität. Bereits vor drei Wochen hatte der Aufsichtsrat die Verträge von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie Sportvorstand Max Eberl ebenfalls bis Mitte 2029 verlängert. Eberl bezeichnete den Salzburger nach der Fixierung als extrem wertvollen Teil des Teams, der als wichtige Anspielstation vom Profikader bis zum Campus fungiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hollywood trauert um Blake Edwards

Melzer nach Belgien-Ausfällen optimistisch: "Alles angerichtet!"

WTA Finals ziehen um! Tennis-Elite spielt ab 2027 im Spectrum Center Charlotte

Cage wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Heftige Explosion erschütterte New York

Ihr Start ins neue Jahr 2011

2-Jähriger stürzt 110 Meter tief in Brunnen

F1-Kalender 2027! Zehn Sprints, Monaco-Hammer und Spielberg-Termin stehen

Unsportlichkeit: Tennis-Ass kassiert heftige Strafe

Verlängerung ist durch: Christoph Freund unterschreibt bis 2029