× Unfalllenker saß beim Heurigen

Schräg auf eine Leitschiene aufgefahren und hängen geblieben ist ein Unfalllenker im Bezirk Krems. Vom 37-jährigen Fahrer war zunächst weit und breit keine Spur - die Autobahnpolizei fand ihn schließlich beim Heurigen.

NÖ. Diese (schräge) Geschichte kann natürlich nur in einer Weinbaugegend spielen - und sie spielte sich im Detail in der Nacht auf Donnerstag wie folgt ab: Um 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung auf der Rampe 8 der B 37a im Bereich Brunnkirchen in Fahrtrichtung Furth alarmiert. Laut einer Anzeige stand bei einem Kreisverkehr ein Auto auf der Leitschiene.

Tatsächlich wurden die alarmierten Einsatzkräfte schnell fündig und entdeckten den Skoda-Kombi wie beschrieben und versperrt! Lenker war keiner zugegen - daher wurde parallel zur Bergung auch eine Personensuche eingeleitet. Dabei wurde sogar eine Drohne eingesetzt, die eine Jacke im angrenzenden Wald fand. Die dazugehörige Person blieb allerdings für den Suchtrupp vor Ort verschwunden.

Währenddessen wurde von der Feuerwehr ein Wechselladefahrzeug nachalarmiert, mit dem der Pkw gehoben, geborgen und weggebracht wurde.

Kurz vor 4 Uhr kam von der Autobahnpolizeiinspektion Krems die Information, dass der flüchtige Fahrzeuglenker in der Nähe der Unfallstelle bei einem Heurigenlokal aufgegriffen wurde. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest war positiv.

Der 37-jährige Lenker wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.