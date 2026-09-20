Eigentumsland NÖ
Immo-Boom in NÖ mit 3 Mrd. Euro
Bei der Anzahl der Verkäufe rangiert Niederösterreich traditionell auf Platz eins unter den Bundesländern. Ganze 13.975 Verbücherungen zählte das Land im ersten Halbjahr, um 2.587 Objekte oder 22,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Spitzenreiter: Bezirk Baden mit 1.449 verbücherten Liegenschaften und einem Plus von 48,9 Prozent, dicht gefolgt von Tulln mit 1.167 Verkäufen (plus 60,5 Prozent) und Mödling mit 1.012 Verkäufen (plus 17,4 Prozent).
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Mödling knapp vor Baden beim Wert
Beim Geldwert der Verkäufe dreht sich das Ranking: Mödling führt mit 353 Millionen Euro und einem Plus von 21,9 Prozent, knapp gefolgt von Baden mit 350 Millionen Euro (plus 32,1 Prozent). Tulln komplettiert das Podest mit 257 Millionen Euro und einem satten Plus von 39,7 Prozent. Die Zahlen stammen vom auf Immobilien-Transaktionen spezialisierten Maklernetzwerk RE/MAX aus Amstetten.
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