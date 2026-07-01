Ältester Baum in Graz nach 260 Jahren eingeknickt

Der älteste Baum von Graz hat es nach rund 260 Jahren erwischt: Ein historischer Maulbeerbaum in der Brückenkopfgasse ist in der Nacht eingestürzt. Doch für Naturliebhaber gibt es gute Nachrichten.

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In der Nacht auf Mittwoch ist der älteste dokumentierte Baum der Stadt Graz zusammengebrochen. Eine Anrainerin, die durch Geräusche munter wurde, schilderte gegenüber "Kleine Zeitung", wie der Maulbeerbaum gegen 3.30 Uhr knackte und umstürzte. Der Baum stand in einem Innenhof in der Brückenkopfgasse. Eine Bewohnerin vermutet, dass der Maulbeerbaum den Trockenstress der vergangenen Hitzetage nicht mehr ausgehalten hat.

Historisches Wahrzeichen stürzt

Gepflanzt wurde der Baum vermutlich Mitte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit von Kaiserin Maria Theresia. "Der Baum ist in einer Chronik aus der Napoleonzeit erwähnt", zitiert "Kleine Zeitung" Michael Tiefenbach, den Naturschutzbeauftragten der Stadt Graz. Der Zustand des Naturdenkmals, das bereits 1989 als solches erklärt wurde, war schon länger bedenklich. Der Baum war teils innen hohl und wurde in der Vergangenheit mehrfach gestützt.

Baum ist nicht tot

Trotz des Einsturzes gibt es Entwarnung: "Der Baum ist noch lange nicht am Ende", sagt Tiefenbach. Zwar ist einer der beiden Hauptäste abgebrochen und der zweite müsse aus statischen Gründen entfernt werden, aber der Stamm treibe bereits wieder aus. Der historische Wert des Baumes sei weiterhin gegeben. Laut dem Naturschutzbeauftragten handle es sich um einen "alten Herrn", der noch länger leben werde und als Naturdenkmal erhalten bleiben soll.

Reichhaltige Grazer Geschichte

Der Maulbeerbaum (Morus alba) befindet sich im Innenhof des denkmalgeschützten Gebäudes in der Brückenkopfgasse 7 im Bezirk Gries. Das Haus wurde bereits 1701 als "Platzlwirt" erwähnt und erhielt 1748 kaiserliche Bauprivilegien. Das Gebäude blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück und beherbergte prominente Gäste wie Lord Nelson, Lady Hamilton und den König von Neapel. Später diente das Haus als Bürgerspital und Lederfabrik, bevor es 1989 den Status als Naturdenkmal erhielt.