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Polizei-Einsatz

Mehrere Schwerverletzte nach Messerangriff

Polizei-Einsatz (Symbolbild)
© TZ ÖSTERREICH / Niesner
Bei einer Messerattacke in Obergroßau im Bezirk Weiz hat ein Mann am Samstag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.
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Am Samstagnachmittag eskalierte in einem Ortsteil von Sinabelkirchen die Situation. In einem Wohnhaus in Obergroßau griff ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifen zum Einsatzort aus.

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Opfer in Krankenhäuser gebracht

Laut "ORF Steiermark"-Bericht erlitten die Opfer der Messerattacke bei dem Vorfall teils schwere Verletzungen. Sie wurden im Anschluss schnellstmöglich in Krankenhäuser eingeliefert, um dort medizinisch versorgt zu werden.

Direkt nach der Tat versuchte der Angreifer laut Angaben der Polizei, sich selbst das Leben zu nehmen. Dieser Versuch des Mannes gelang jedoch nicht.

Motiv derzeit noch völlig unklar

Warum es zu der Attacke in dem Wohnhaus kam, ist momentan noch offen. Polizeisprecher Fritz Grundnig erklärte dazu gegenüber "ORF Steiermark", dass es über die genauen Hintergründe sowie das Motiv des Täters derzeit noch keine weiteren Informationen gibt.

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