Parteien Raus aus dem ORF

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Der Küniglberg ist fest im Würgegriff der Parteien. Das oberste Organ, der Stiftungsrat, ist streng parteipolitisch zusammengesetzt. Der Einfluss der Parteien auf den ORF ist skandalös groß, Parteigänger machen auf den Tickets der jeweiligen Partei Karriere. Die Politik ist schamlos und zelebriert ihre Macht auf offener Bühne – und ja, das war bei allen Regierungen so.

Wir erinnern uns noch sehr gut an den Sideletter der türkis-grünen Bundesregierung, die ÖVP bekam den ORF-General, die Grünen den Stiftungsratsvorsitzenden. Und auch unter dieser Regierung ist es so: Die SPÖ bekommt den Stiftungsratsvorsitz und die Direktoren für Programm und Radio, die ÖVP den großen Rest.

Der legendäre ORF-General Gerd Bacher sagte einst: „Die Parteien interessiert nicht so sehr, wie es dem ORF geht, sondern vor allem, wie es ihnen im ORF geht“. Und so ist es heute noch. Der einzige Ausweg wäre die komplette Entpolitisierung des ORF. Wieder einmal hat Landeshauptmann Doskozil den richtigen Riecher und fordert, dass die Macht der Parteien -auch die der eigenen- zurück gestützt werden müsse. Reaktion der Regierung: Keine.

Der parteipolitische Einfluss ist das Schlimmste, das man dem ORF nur antun kann.