Südgürtel für zwei Tage gesperrt.
© ORF

Zwei Nächte lang

Tunnel dicht: Südgürtel für jeweils eine Richtung geschlossen

09.12.25, 13:16
Der Grazer Südgürtel wird Mitte Dezember wegen Wartungsarbeiten zwei Nächte gesperrt. 

Graz. Die Unterflurtrasse des Grazer Südgürtels wird ab 10. Dezember für zwei Nächte gesperrt. Grund dafür sind notwendige Wartungsarbeiten im Tunnelabschnitt, der Teil der rund zwei Kilometer langen Verbindung zwischen Puntigamerbrücke und Liebenauer Hauptstraße ist.

Die Sperren erfolgen jeweils in eine Fahrtrichtung: In der Nacht von 10. auf 11. Dezember bleibt die Trasse von 20.30 bis 5.00 Uhr in Richtung Westen geschlossen. Von 11. auf 12. Dezember betrifft die Sperre – ebenfalls zwischen 20.30 und 5.00 Uhr – die Ostrichtung.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über oberirdische Routen umgeleitet.

