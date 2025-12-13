Drei Amerikaner in Syrien erschossen: 2 Soldaten, ein Zivilist

In Syrien sind zwei US-Soldaten sowie ein amerikanischer Zivilist bei einem Hinterhalt getötet worden. Das teilte das US-Zentralkommando mit.

Wie das US-Zentralkommando erklärte, kamen bei dem Angriff in Syrien zwei US-Soldaten und ein amerikanischer Zivilist ums Leben. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht.

Nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana, die sich auf syrische Sicherheitskreise beruft, wurden die Schüsse auf die Teilnehmer einer gemeinsamen Delegation abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich in der zentralsyrischen Stadt Palmyra.

Dschihadistenmiliz IS

Palmyra war in der Vergangenheit von der Dschihadistenmiliz IS kontrolliert worden. Laut Sana wurde der mutmaßliche Schütze bei dem Angriff getötet.