× Top-Filme am Sonntag

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Sonntag

Komödie: »Fack ju Göhte« mit Elyas M'Barek

Sat 1, 20.15 Uhr

Turbulent. Der soeben aus der Haft entlassene Kleinganove Zeki Müller sucht nach der vergrabenen Beute aus dem letzten Bankraub. Das Versteck befindet sich in der Goethe-Gesamtschule, also bewirbt sich Zeki um einen Hausmeisterjob. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, um ungestört nach seiner Diebesbeute graben zu können: Von Rektorin lässt er sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen - und muss ausgerechnet die im Lehrerzimmer allseits gefürchtete Chaosklasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt unter den aufmüpfigen Teenies zu verschaffen. Überraschenderweise findet er schließlich nicht nur Gefallen am Lehrerdasein.

Action-Komödie: »Deadpool 2« mit Ryan Reynolds

PRO 7, 20.15 Uhr

Sci-Fi. Nach dem Verlust von Vanessa, der Liebe seiner Lebens, muss der Söldner Wade Wilson alias Deadpool ein Team zusammenstellen, um den jungen Mutanten Russel Collins alias Firefist vor dem Bösewicht Cable zu beschützen. Dabei entsteht eine mehr als skurrile Truppe. Nebenbei setzt Deadpool alles daran, den Titel des besten Cocktailmixers und des begehrtesten Liebhabers der Welt zu erwerben.

Action-Komödie »Operation Fortune« mit Jason Statham

RTL, 20.15 Uhr

In Odessa haben Gangster eine hochgefährliche Technologie in ihre Gewalt gebracht und wollen sie an einen Waffenhändler weiterverkaufen. Agent Orson Fortune und sein Team sollen dies im Auftrag der britischen Regierung verhindern.

Weitere Highlights im Hauptabendprogramm

ORF 1: 20.15 Uhr: ORF-Premiere: They Want Me Dead



ORF 2, 20.15 Uhr: Wahlen



ORF 20.15 Uhr: Erlebnis Bühne: Jonas Kaufmann - Mein Wien



Servus TV, 20.15 Uhr: Bares für Rares Österreich



RTL 2, 20.15 Uhr: Die Wolke



Kabel 120.15 Uhr: Die größten Geheimnisse der Welt



VOX, 20.15 Uhr: Kitchen Impossible



SIXX, 20.15 Uhr: Freundschaft Plus



ZDF, 20.15 Uhr: Neuer Wind im Alten Land



MDR, 20.15 Uhr: Ungezähmt - Im Fluss des Lebens



Arte, 20.15 Uhr: Der fremde Sohn



3Sat,20.15 Uhr: Till Reiners' Happy Hou



BR20.15 Uhr: Chiemgauer Volkstheater



Das Erste, 20.15 Uhr: Tatort



SWR, 20.15 Uhr: Wildes Baltikum