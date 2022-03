Ludwig: "Lockerungen waren ein Fehler"

Wien will die strengeren Corona-Regeln beibehalten.

Justament an jenem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt hat, ist ein neuer Infektionsrekord verzeichnet worden. Seit Dienstag kamen 47.795 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 32.661 an. Außerdem wurden 42 weitere Todesfälle registriert.

"Davor habe ich immer gewarnt"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sieht sich nun in seinem strengeren Kurs bestätigt. „Die Infektionszahlen sind auf absolutem Rekordniveau. Das Aufheben der Schutzmaßnahmen war ein Fehler. Genau vor dieser Entwicklung habe ich immer gewarnt!“, so der SPÖ-Politiker auf Twitter.

Ludwig fordert vom neuen Gesundheitsminister Rauch, gegenzusteuern. „Von daher fordere ich den neuen Gesundheitsminister auf, sich ernsthaft mit den hohen Fallzahlen und der sich daraus resultierenden sehr schwierigen Situation zu befassen!“

"So kann man es auf keinen Fall machen"

Wien übt auch Kritik am Aussetzen der Impfpflicht. "Man kann eine Impfpflicht machen, man kann auch keine Impfpflicht machen. Aber so, wie es jetzt die Bundesregierung macht, kann man es auf keinen Fall machen", hieß es in einem knappen Statement aus dem Büro von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.