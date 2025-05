× Aufgepasst: Diese 5 Dinge gehören NICHT in den Kleiderschrank

Der Kleiderschrank wird in vielen Haushalten oft als eine Art Sammelstelle zweckentfremdet. Dinge, die eigentlich ganz woanders hingehören, blockieren wertvollen Platz, erschweren die Übersicht und sorgen für Chaos. Hier sind fünf Dinge, die Sie SOFORT aus dem Kleiderschrank verbannen sollten.

Ein Kleiderschrank sollte eigentlich Lust aufs Anziehen machen, doch stattdessen herrscht oft das blanke Chaos: vollgestopft bis obenhin, nichts findet sich wieder, und irgendwo zwischen Jeans und Bluse liegt plötzlich... Bettwäsche?! Kein Wunder, dass der Überblick flöten geht! Die Wahrheit ist: Viele Dinge haben im Kleiderschrank einfach nichts verloren. Wir verraten Ihnen, welche fünf Dinge Sie unbedingt aus Ihrem Kleiderschrank verbannen sollten, um im Handumdrehen wieder für Ordnung zu sorgen.

Schuhe

Es ist verführerisch, die Lieblingssneaker oder eleganten High Heels einfach unten im Schrank zu parken. Aber Schuhe gehören in ein Schuhregal oder bestenfalls in den Flur und nicht in den Kleiderschrank. Denn Schuhe bringen nicht nur Schmutz und Staub mit, sondern auch Gerüche, die Ihre Kleidung beeinträchtigen können. Außerdem nimmt Schuhwerk oft mehr Raum ein, als man denkt – insbesondere wenn sie lose im Schrank stehen.

Taschen

Handtaschen, Rucksäcke, Clutches und Co. sind treue Begleiter im Alltag aber sie gehören definitiv nicht zwischen Blusen, Jeans und Pullover. Wer sie in den Kleiderschrank stopft, riskiert zerdrückte Träger, Staubansammlungen und jede Menge Unordnung. Empfehlenswert ist es, Taschen an speziellen Haken oder an einer Wandhalterung aufzuhängen. Wer etwas mehr Platz hat, kann sie auch in schönen Boxen oder Körben außerhalb des Schranks aufbewahren.

Off-Season-Kleidung

Der dicke Daunenmantel im Juli? Der Bikini im Jänner? Nein, danke! Kleidung, die Sie in der aktuellen Saison nicht brauchen, gehört ausgelagert. Lagern Sie saisonale Kleidung separat, etwa in Vakuumbeuteln unter dem Bett, in Kisten auf dem Schrank oder in einem anderen Aufbewahrungsbereich. So gewinnen Sie nicht nur Platz, sondern schaffen gleichzeitig Übersichtlichkeit.

Bettwäsche

Auch Bettwäsche gehört definitiv nicht in den Kleiderschrank! Die voluminösen Textilien beanspruchen viel Fläche, lassen sich oft nur schwer ordentlich stapeln und geraten schnell durcheinander. Lagern Sie Bettwäsche lieber in einer Kommode oder im Wäscheschrank. Das sieht nicht nur aufgeräumter aus, sondern sorgt auch dafür, dass jedes Ding seinen festen Ort hat.

Dekoartikel

Kerzen, Lichterketten oder kleine Dekofiguren – viele wissen oft nicht, wohin mit diesen hübschen Accessoires, und so landen sie schnell im Kleiderschrank. Doch das ist keine gute Lösung: Dekoartikel nehmen wertvollen Platz weg und sorgen für Unordnung. Besser aufgehoben sind sie in einer separaten Schublade, dekorativen Boxen oder einem eigenen Aufbewahrungsplatz.